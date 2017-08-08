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Şenkaya mezrasında çıkan yangın kontrol altına alındı

08 Ağustos 2017 Salı, 12:40
Şenkaya mezrasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Şenkaya mezrasında çıkan yangın kontrol altına alındı

(Fotoğraflı)

Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesi Çardaklı mezrasın da sabah saatlerin de çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın Erzurum'un Şenkaya ilçesi Kireçli mahallesi çardaklı mezrasın da meydana geldi. Mezra alanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına kısa sürede müdahale eden vatandaşlar ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri iş makinelerinin yardımı ile yangını kontrol altına aldı.
Öte yandan yangında can kaybı olmazken, mezra da ki ahır ve samanlıklar da maddi hasarlar meydana geldi.
(SK-ÖB-Y)

08.08.2017 12:42:51 TSI
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