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Basketbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi

08 Ağustos 2017 Salı, 12:41
Basketbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi
Basketbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü'nün 2017-2018 sezonunda mücadele edeceği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde maç takvimi belirlendi. 7 Ekim Cumartesi günü başlayacak ligin ilk haftasında Büyükşehir Basketbol, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü'nün 2017-2018 sezonunda mücadele edeceği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde maç takvimi belirlendi. Buna göre Basketbol Süper Ligi 7 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Büyükşehir Basketbol Takımı ligin ilk haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece ile deplasmanda karşılaşacak. Büyükşehir ligin 2. haftasında ise Trabzonspor'u evinde ağırlayacak
İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, "Şahsım ve takımım adına burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Zira Sakarya lokasyonuyla, taraftarlarıyla, konaklama imkanlarıyla bu lige renk ve heyecan katacaktır. Bizlerde sizleri Sakarya'da ağırlamaktan memnun olacağız. Tüm takımlara başarılı bir sezon diliyorum" dedi.
(BCT-Y)

08.08.2017 12:43:12 TSI
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