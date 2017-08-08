Bariyerlere çarpan kamyon yan yattı
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bariyerlere çarparak yoldan çıkıp devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoban yolu üzerinde yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine gelmekte olan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 ACK 65 plakalı kamyon, otobandan çıktıktan sonra kaza yaptı. Gişeleri geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Şİ-SD-Y)
08.08.2017 12:45:36 TSI
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