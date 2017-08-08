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Büyükşehir Kağıtspor Karate'den Milli Takıma 6 sporcu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gaziantep'te 50 ilden bin 450 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler göz doldurdu.

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Şampiyonası sona erdi. Mavi beyazlı karateciler, Gaziantep'te gerçekleşen Ümit Genç-U21 Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinden 6 madalya ile döndü.

Ümit Genç-U21 Türkiye Şampiyonası ardından gerçekleşen Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde ise mavi beyazlı karatecilerden 50 kiloda Umay Tokcan U21, 53 kiloda Gülsen Demirtürk Gençler, 59 kiloda Rabia Şentürk Gençler, 61 kiloda Ömer Özer Gençler, 57 kiloda Ekrem Yılmaz Ümitler kategorisinde başarılı olarak milli takıma girmeyi başardı.

Üç gün boyunca süren şampiyonada 33 dalda madalya sahiplerini bulurken Kağıtsporlu karatecilerden; 76 kiloda Enes Bulut Genç 21 yaş altında, 61 kiloda Ekrem Yılmaz ümitlerde, 61 kiloda Ömer Özer ise gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. 50 kiloda Umay Tokcan U21 Türkiye ikincisi olurken, 53 kiloda Gülsen Demirtürk gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü, 63 kiloda Ahmet Bulut ise ümitlerde Türkiye üçüncüsü oldu.

(GY-Y)



08.08.2017 12:45:59 TSI

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