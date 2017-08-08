YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi

'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi. Büyük heyecanın yaşandığı turnuvaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen 'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. SGM'de düzenlenen yarışmaya ilkokul ve ortaokul gruplarından toplam 250 öğrenci katıldı. İki gün boyunca renkli görüntülere sahne olan turnuvada, 7-14 yaş arasındaki minikler yarıştı. Çocukların zekalarını iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayan Katamino, Q-Bitz, Equilibrio, Look Look ve Becerikli Yapılar (KEVA) oyunlarıyla ter döken öğrenciler, heyecanlı bir yarışmayı geride bıraktı. İlkokul ve Ortaokul gruplarında ilk 10'a giren öğrenciler oyun setleriyle ödüllendirildi. 'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sonrasında Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, SGM Yaz Okulu'nda çeşitli branşlarda yarışmaların devam edileceği ifade edildi.

(BCT-RFK-Y)



08.08.2017 12:47:54 TSI

NNNN

