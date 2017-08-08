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'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi

08 Ağustos 2017 Salı, 12:45
'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi
'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi. Büyük heyecanın yaşandığı turnuvaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen 'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. SGM'de düzenlenen yarışmaya ilkokul ve ortaokul gruplarından toplam 250 öğrenci katıldı. İki gün boyunca renkli görüntülere sahne olan turnuvada, 7-14 yaş arasındaki minikler yarıştı. Çocukların zekalarını iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayan Katamino, Q-Bitz, Equilibrio, Look Look ve Becerikli Yapılar (KEVA) oyunlarıyla ter döken öğrenciler, heyecanlı bir yarışmayı geride bıraktı. İlkokul ve Ortaokul gruplarında ilk 10'a giren öğrenciler oyun setleriyle ödüllendirildi. 'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sonrasında Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, SGM Yaz Okulu'nda çeşitli branşlarda yarışmaların devam edileceği ifade edildi.
(BCT-RFK-Y)

08.08.2017 12:47:54 TSI
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