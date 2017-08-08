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Rektör Elmas, Bakan Elvan'ı ziyaret etti



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Rektörü (SAÜ) Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ı ziyaret etti.

Rektör Elmas ve Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ı makamında ziyaret etti. Önümüzdeki yıl yapılacak yatırımlarla ilgili görüşen Rektör Elmas, Diş Hekimliği Fakültesi binası ve yeni yapılacak diğer binalar için çıkarılan ek ödenek için Bakan Elvan'a teşekkürlerini sundu. Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan Sakarya Üniversitesi'nin Sakarya için önemli olduğunu kaydederek yatırımların Sakarya Üniversitesi'ne ve Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

(BCT-Y)



08.08.2017 12:50:41 TSI

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