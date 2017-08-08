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Körfez'de kurumlara destek sürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ilçedeki kurumlara desteğini arttırarak sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına çevre temizliğinden fiziki desteklere kadar her alanda destek veriliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında ilçedeki okulların çevre düzenlemesi, asfalt serim ve yama işlemleri, temizlik faaliyetleri, alt yapı çalışmaları yer aldı. Körfez Endüstri Meslek Lisesinin girişine de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından beton atıldı.

Eğitim kurumlarına verilen destek dışında Körfez Devlet Hastanesi'nde de yapılan çalışmalara destek sağlandı. Hastanenin yan kısmına perde beton atımı gerçekleştirilirken, çevre düzenlemesi çalışmaları da yapıldı. Hem okul yönetimi hem de hastane yönetimi Körfez Belediyesi ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacı Osman Mahallesi'nde vatandaşların daha rahat yürümesini sağlamak amacıyla parke çalışma başlattı. Talepleri yerine getirilen vatandaşlar ise ekiplere teşekkür etti.

(GY-Y)



08.08.2017 12:52:35 TSI

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