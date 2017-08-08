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Vali Kaymak'a Çarşamba anlatılıyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tunceli Valiliği görevinden geçen ay Samsun Valiliğine atanan Osman Kaymak, ilçelerden ilk resmi ziyaretini Çarşamba'ya gerçekleştirdi.

Samsun Valisi Kaymak, Çarşamba programında ilk ziyaretini Kaymakamlığa gerçekleştirdi. Vali Kaymak'ı bahçede Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve daire amirleri karşıladı.

Kaymak, Kaymakamlık girişinde bürü süre duvarda asılı Şehitlik Albümüne bakarak dua etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da sonradan katıldığı Kaymakamlıktaki toplantıda, Samsun Valisi Osman Kaymak ilçe hakkında brifing aldı. Brifing çerçevesinde Vali Kaymak'a ilçenin tarımsal, ekonomik, sağlık, eğitim, nüfus, asayiş ve diğer konularında bilgiler verildi.

Samsun Valisi burada yaptığı açıklamada, "İlk Çarşamba'yı ziyaret etmek istedik. Bu bölgeyi daha iyi tanıyacak ve projelere destek olup yeni çalışmaları da yapacağız" dedi.



Yılmaz: "Çarşamba Ovamızın potansiyelini artırmalıyız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ziyarette yaptığı açıklamada, "Çarşambamızı da tarımsal anlamda daha yukarılara taşımalıyız. Biz Çarşamba ve Bafra gibi tarımın kadim topraklarına sahip coğrafya üzerindeyiz. İki ovamızın da toprakları gerçekten verimli. Bafra tarım arazilerini çok iyi değerlendiriyor ama Çarşamba'da durum öyle değil. Gerekirse bir çalıştay yapalım ve Carşamba'da tarım çalışmalarını artıralım. Bizim belediyemizde Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız bu işler için kuruldu. Tüm çiftçilerimiz yararlanabilir. Çünkü yaptığımız yatırımların odağında önceliğimiz çiftçimiz ve biz çiftçimiz kalkınsın istiyoruz. Tüm gücümüzle onların yanındayız. Bu verimli ovayı iyi kullandığımız takdirde Büyükşehir Belediyemizin olanaklarını da gerek sulama ve gerekse kırsal kalkınmayı geliştirecek şekilde iyi kanalize edersek Çarşamba Ovası'nın bu biraz geri kalmışlığını telafi edebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



08.08.2017 12:55:35 TSI

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