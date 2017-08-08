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Kazdağı'na ziyaretçi akını



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Alpler'den sonra en yoğun oksijene sahip Kazdağı ziyaretçi akınına uğradı. Kazdağı'nı ziyaret edenlerin arasında daha çok gurbetçilerin yer aldığı açıklandı.

Edremit'te Kazdağı Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğradı. Özellik yaz aylarında değişik kişiler tarafından düzenlenen jeep safariler ilgi gördü. Kazdağı'nın gezilecek yerlerinin çok olduğunu anlatan Rehber Mustafa Natıroğlu, gezilere katılanların çok mutlu olduklarını söyledi. Kazdağı'ndaki çok sayıdaki noktaya gezi düzenlendiğini anlatan Mustafa Natıroğlu, "Çadır yayla, Kapu Kule ve Tozlu Yayla mevkilerine geziler düzenliyoruz. Ayrıca Şahinderesi kanyonunu da ilgi gören yerlerden biri. Yurdun değişik yerlerinden ziyaretçiler oluyor. Daha çok da gurbetçiler gezilere katılıyorlar" dedi.

(FT)



08.08.2017 12:57:12 TSI

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