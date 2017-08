YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Termal Park'tan Çan Belediyesi güreşçilerine kahvaltı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Termal Cafe'de Termal Park ailesi tarafından Çan Belediyesi Güreşçilerine kahvaltı verildi.

Cafe işletmecisi Okay Toy tarafından, Finlandiya'da düzenlenen Gençler Dünya Güreş turnuvasında 120 kiloda güreşen ve dünya 3'üncüsü olarak Çan'ın adını Dünya'ya duyuran Çan Belediyesi Güreşçisi Feyzullah Aktürk'e 1500 TL değerinde çek hediye edildi.

Çan Belediyesi Güreş Kulübü yönetici ve güreşçilerini ağırlayan Termal Cafe adına konuşma yapan Okay Toy, ''Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu, Feyzullah Aktürk'ün Dünya 3'üncüsü olarak ilçemizin adını tüm dünya'ya duyurmasından gurur ve onur duyduk. Sporun her türlü dalına ve bu ata sporuna gönül vermiş gençlerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'nun sahip çıktığı, maddi manevi tam destek verdiği, Kulüp başkanımızın ve yönetiminin canla başla mücadele ettiği, bütün faaliyetler ve başarılar için kendimizi sorumlu hissettik. Teşvik ve destek için tüm esnafımızı ve iş adamlarını sporu seven herkesi maddi ve manevi sahip çıkmaya davet ediyoruz'' dedi.

