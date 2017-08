YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Op.Dr. Süleyman Kargın: "Tüp mide ameliyatı ile obeziteye veda edin"

Op.Dr. Süleyman Kargın: "Tüp mide ameliyatı ile obeziteye veda edin"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kargın obeziteden tüp mide ameliyatıyla kurtulabilineceğini söyledi.

Çağın hastalığı obezitenin tüm dünyayı etkilediği gibi artık ülkemizde de ciddi bir problem halini almaya başladığını belirten Op. Dr. Süleyman Kargın, "Ülkemizde her 3 kadından biri; her 4 erkekten biri obezite ve getirdiği sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Yapılan araştırmalar günümüzde obezitenin sadece aşırı kiloluluk değil yüksek tansiyon, şeker hastalığı, eklem kireçlenmesi, adet bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar ve hatta kansere bile yol açan ciddi bir hastalık olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle obeziteyle mücadele programları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir şekilde yapılmaya başlanmıştır" dedi.

Çoğu insanın fazla kiloları nedeniyle çeşitli diyetlere başvurduğunu söyleyen Kargın, "Bazen etkili sonuçlar alıp ideal kiloya düşebiliyor. Ancak en büyük problem ya diyeti sürdüremiyor; ya da ideal kilosunu uzun süre koruyamıyor. Tekrarlayan başarısız diyetler ve diyete rağmen kontrol edilemeyen kilo artışları obezite ile mücadelede kişileri çaresiz bırakabiliyor. Böyle zamanlarda tüp mide ameliyatları, kalıcı ve etkin bir şekilde kilo vermek için en yöntem olmaktadır"şeklinde konuştu.



"Tüp mide ameliyatı sık yapılan ameliyat şekli"

Op. Dr. Süleyman Kargın, tüp mide ameliyatının günümüzde kilo verdirme nedeniyle en sık yapılan ameliyat olduğunu hatırlattı. Kargın şöyle konuştu; "Ameliyat kapalı (Laparoskopik) yöntemle yapıldığı için karın tamamen kesilmek yerine en büyüğü 1 cm olan 5 adet delikten girilen aletlerle yapılmaktadır. Böylece hem kozmetik olarak kötü bir görünüm oluşmamakta hem de oluşabilecek riskler en aza inmektedir. Laparoskopik tüp mide ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 80'i özel zımbalarla uzunlamasına kesilerek çıkarılıyor. Mide ameliyat sonrası tüp halini aldığı için ismine tüp mide deniliyor. Eskiden 1 litre kadar gıda alan mide, tüp mide ameliyatı sonrası 150-200 ml kadar gıda alacak kapasiteye düşürülmüş oluyor. Bu işlem 2 mekanizma ile kilo kaybına yol açıyor. Birincisi midenin hacmi küçüldüğü için 1 çay bardağı kadar gıda ile mide doygunluğa ulaşabiliyor. İkincisi ise midenin tepe kısmında yer alan ve acıktığımızı beynimize ileten Ghrelin (açlık hormonu) isimli hormonu salgılayan alan çıkarılan mide ile birlikte kaybolduğu için ameliyat sonrası hasta uzunca bir süre açlık hissi yaşamıyor. Bu da hastaya sürekli tokluk hissi sağlayarak kişinin kilo verme sürecinde açlıkla mücadele etmemesini sağlıyor. Yani hastalar tüp mide ameliyatı sayesinde diyetler gibi zorlanmadan ve sağlıklı bir şekilde kilo verebiliyor."



"Her kilolu kişiye tüp mide ameliyatı yapılmamaktadır"

Her kilolu kişiye tüp mide ameliyatı yapılmadığını belirten Kargın, "Vücut kitle indeksi dediğimiz ve kilo/boy çarpı boy (m2) olan bir hesaplama yöntemi kullanıyoruz. Bu indeksi 35 üzerinde ve obeziteye yol açmış başka bir hastalığı (Tansiyon, şeker hastalığı, uyku apne hastalığı vb.) olan hastalar ile vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastalar eğer diyet yöntemlerinden fayda görmemişse kapalı tüp mide ameliyatı için uygun hastalar olmaktadır" dedi.



"Ameliyattan sonraki 4 gün içerisinde taburcu olunuyor"

Hastaların ameliyat olduktan sonra 4 gün içerisinde taburcu olabildiğini söyleyen Kargın, "15 gün sonra işlerine dönebiliyorlar ve 30 gün sonra ise normal hayatlarına kaldığı yerden devam edebiliyorlar. Hastalarımıza 30 günlük sıvı diyet dönemi sonrası özellikle bir diyet uygulatmıyoruz. Sadece uyması gereken bazı kurallarımız oluyor. Özellikle kalorili gıdalardan uzak durması,katı ve sıvı gıdaları birlikte tüketmemesi ve yemeklerini az az sık tüketmesi gerektiği konusunda hastalarımızı uyarıyoruz. 45.günden sonra ise yürüyüş ve zayıflama programları dâhilinde birçok spor programlarına teşvikini sağlıyoruz. Ameliyat sonrası dönemde hızlı kilo kayıpları başlamakta olup 8. ayda fazla kiloların yaklaşık yüzde 40-60'ı kayboluyor. Bu süre içerisinde alanında uzman diyetisyen ve psikolog eşliğinde zayıflama programlarına dâhil olup fazla kilolarının tamamından 1 yıl içinde kurtulan hastalarımız olmaktadır. Bu nedenle bu sürecin deneyimli bir cerrah yanında bir endokrinolog, alanında uzman bir diyetisyen ve psikologunda olduğu ekip çalışmasının başarıyı artıracağına dikkat etmek gerekmektedir" dile getirdi.



"Birçok sağlık problemini ortadan kaldırabiliyor"

Kargın, "Kapalı tüp mide ameliyatı sonrası ilerleyen aylarda sadece fazla kilolardan kurtulmak değil aynı zamanda tansiyon, şeker hastalığı ve psikiyatrik ilaç kullanan hastalarımızın çoğunun ilaçlarını ya tamamen kesiyoruz ya da ilaç dozlarını azaltıyoruz. Bunun yanında tüm hastalarımızda kilo kaybına bağlı uyku düzenleri, horlama, nefes almalarında belirgin düzelme, hareketlilik artışı, psikolojik yönden düzelme, özgüven artışları ve adet düzelmeleri gibi birçok şikâyetlerinde ciddi oranda iyileşme olmaktadır. Kısacası kapalı tüm mide ameliyatı sadece fazla kilolardan kurtaran değil birçok sağlık problemini de ortadan kaldıran; kişiyi hem görsel olarak, hem sağlık olarak, hem de psikolojik olarak hayata yeniden döndüren başarılı bir ameliyat yöntemidir. Siz de bu şikâyetlerinizden yakınıyorsanız tüp mide ameliyatı ile aşırı kilolarınıza veda edin. Sağlıklı ve yeni bir hayata merhaba deyin" dedi.

(MB-İP-Y)



08.08.2017 13:00:33 TSI

NNNN