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Erdemli Belediyesi'nden minik sporculara malzeme desteği

08 Ağustos 2017 Salı, 12:58
Erdemli Belediyesi'nden minik sporculara malzeme desteği
Erdemli Belediyesi'nden minik sporculara malzeme desteği

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi, Erdemli Belediyespor Kulübü ile birlikte açtığı yaz spor okulları kapsamında çocuklara spor malzemesi dağıtarak onları sevindirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her yıl düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret ederek spor okuluna katılan 300 minik sporcuya spor malzemesi hediye etti. Yaz tatilini sağlıklı ve verimli geçirme fırsatı vererek onları sokakta edinebilecekleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Tollu, bu şekilde geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi. Küçük yaşta gençlerin ve çocukların sportif yeteneklerini de geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tollu, "Onlar için yatırımlar yapıyoruz. Onlar için çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerinde boş olmamaları için vakitlerini kahvehane, internet ve oyun salonlarında, sokaklarda vakit öldürerek heba etmemeleri için bu kursları açıyoruz. Onları motive etmek, teşvik etmek ve sporu sevdirmek için spor kıyafeti ve spor malzemeleri armağan ettik" dedi.
Başkan Tollu, eğitime katılan öğrencilere şort, tişört ve çorap gibi spor malzemeleri hediye etti.
(HSK-Y)

08.08.2017 13:00:52 TSI
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