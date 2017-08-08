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Balıkçı barınağı düzenleniyor



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçı barınağı yeniden düzenleniyor.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi girişinde bulunan balıkçı barınağının modernize edilmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Balıkçı barınağının çevresinde deniz dibi taramaları yapılıp bölgenin temizlendiğini ve derinliğin artırıldığını söyleyen Refik Yılmaz, balıkçılar için yapılan malzeme depolarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, denize paslanmaz çelik kazıklar çakılmak suretiyle gerçekleştirilecek platform çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

24 saat süreyle görevlendirilecek personel sayesinde balıkçı barınağında güvenliğin sağlanacağını vurgulayan Refik Yılmaz, trol avcılığı ve midye başta olmak üzere kaçak avcılığında önüne geçileceğini belirtti. Teknelerin kayıt altına alınacağını, bölgenin kötü görünümden kurtularak modern hale getirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Balıkçılarımıza güzel bir barınak yapıyoruz. Ağlarını, malzemelerini, küreklerini koyacak dolapları da kısa sürede tamamlayacağız. Balıkçı Barınağı Gemlikli Balıkçılarımıza çok yakışacak" dedi.

(MŞ)



08.08.2017 13:02:02 TSI

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