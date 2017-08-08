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Manisa'nın atık sorunları masaya yatırıldı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilçe belediyelerinden yetkililerin katılımıyla Manisa'nın katı atık sorunları görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, atık sorunlarının istişaresi için ilçe belediyelerinin yetkilileri ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantıya 17 ilçe belediyesinden konuyla ilgili yetkililer katıldı.

Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım toplantıda, ilçelerde oluşan kül oranlarının belirlenmesi, transfer istasyonlarının son durumu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2017 sonuna kadar yapılmasını zorunlu tuttuğu atık getirme merkezlerinin önemi ve gerekliliği ile ilgili sunum yapıldığını belirtti. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli çevreci yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin verimli ve sağlıklı işletilebilmesi konusunun özellikle üzerinde durulduğunu belirten Yıldırım, "Katı atık transfer istasyonlarında atıkların sorunsuz taşınması ve araçların verimli kullanılabilmesi için atıkların kaynağında ayrı toplanması konusu gündemimizdeydi" dedi.

Yıldırım ayrıca kış aylarının yaklaşmasıyla il genelinde ağırlıklı olarak kömür kullanımından kaynaklı külün evsel katı atıklardan ayrı toplanması ve taşınmasının da konuşulduğunu vurguladı.

(SC-Y)



08.08.2017 13:02:42 TSI

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