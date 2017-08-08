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Kızılay, büyükşehirin tahsis ettiği araçla 2 bin 400 ünite kan topladı

08 Ağustos 2017 Salı, 13:04
Kızılay, büyükşehirin tahsis ettiği araçla 2 bin 400 ünite kan topladı
Kızılay, büyükşehirin tahsis ettiği araçla 2 bin 400 ünite kan topladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla Kızılay Kan Merkezi, yılın ilk 7 aylık döneminde Manisa'da 2 bin 400 ünite kan bağışı topladı. Toplanan kan bağışının 7 bin 230 kişiye hayat verebileceğini belirten Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, araç tedarikinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.
Toplumsal sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi'ne tedarik ettiği araçla 2 bin 400 ünite kanın toplanmasına yardımcı oldu. Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal da, yılın ilk 7 ayında 70 ekibin çalışması ile toplanan 2 bin 400 ünite kan bağışının, 7 bin 230 kişiye hayat vereceğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından kendilerine 2015 yılı Eylül ayında bağışlanan aracın Manisa için büyük önem arz ettiğini belirten Nardal, gerek araç tahsisi gerekse periyodik kan bağışları yapılması dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. 7 aylık dönemde il genelinde Manisa Kan Merkezi'nin 35 bin 500 ünite kan toplamayı hedeflediklerini belirten Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, 36 bin 677 ünite kanın toplandığını da müjdeledi ve Manisalılara teşekkür etti.
Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kızılay Kan Merkezi'nin il genelinde daha geniş kesimlere ulaşabilmesi, kan bağışının öneminin anlatılması ve kan bağışçı sayısının arttırılmasına yardımcı olabilmek için Kan Merkezimize tahsis ettiğimiz aracımız, görüyoruz ki çok anlamlı bir çalışmanın önemli bir parçası konumunda. Bu süreçte kan bağışının toplanmasında görev alan personele, kan bağışında bulanan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Unutmamalıyız ki bağışlanan her ünite kan 3 kişinin hayatının kurtulmasına yardımcı olmakta. Bu ulvi amaç doğrultusunda vatandaşlarımızın kan bağışına gönüllü olması, bizleri oldukça mutlu etmektedir. Bir insanı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmaktır düşüncesinden hareketle, Manisalıları düzenli kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.
(SC-Y)

08.08.2017 13:06:05 TSI
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