YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MASKİ denetimlerden taviz vermiyor

MASKİ denetimlerden taviz vermiyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel nitelikli atıksuların çevreye zarar vermemesi için sürekli denetimler gerçekleştirerek Manisa'nın geleceğini koruma altına alıyor. Bu kapsamda, il genelinde bin 365 sanayi kuruluşuna gerekli önlemler aldırılarak ruhsatları düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa'nın geleceğini koruma altına almak adına endüstriyel veya evsel nitelikte atıksu üreten sanayi tesislerini sürekli denetim altında tutuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, iki adet tam donanımlı çevre denetim aracı ile sanayi kuruluşlarının atıksularından sürekli numune alımı gerçekleştiriyor. Yapılan analizler sonucu sanayi kuruluşlarının evsel veya endüstriyel nitelikteki atıksu üretim kapsamına karar verilerek ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Atıksu arıtma tesislerinin daha sağlıklı çalışması ve deşarj edilen atıksuların çevreye daha az zarar vermesi amacıyla ile il genelinde çalışmalarını yürüten ekipler, Manisa'nın geleceğini güvence altına alıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Manisa'nın geleceğini korumak için sanayi kuruluşlarının atıksularını sürekli denetim altında tuttuklarını belirterek, "Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki 2 adet tam donanımlı 'Çevre Denetim Aracı' ile 17 ilçemizdeki sanayi kuruluşlarının atıksularını denetliyoruz. Araçlarımızın içerisinde numunelerin uygun sıcaklıkta korunacağı soğutma sistemi ile birlikte kompozit numune alma cihazı, taşınabilir laboratuvar cihazı ve ekipmanlar yer almaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş numune alma personellerimiz tarafından alınan numunelerin ph, iletkenlik, sıcaklık ve çözünmüş oksijen ihtiyacı gibi bazı parametrelerin analizlerini aracımızın içerisinde titizlikle gerçekleştiriyoruz. İl genelinde bin 451 adet sanayi kuruluşu ile iletişime geçilmiş olup bin 365 tanesine gerekli önlemler aldırılarak atıksu ruhsatları düzenlendi. Daha yaşanılabilir bir Manisa için denetim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

(SC-Y)



08.08.2017 13:10:48 TSI

NNNN

