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Türk Metal Sendikası'ndan Başkan Ataç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Orhan Demir, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Sendika Şube Yönetim Kurulu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Demir, yürütülen sendikal çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Demir ve Başkan Ataç ayrıca güncel konulara ilişkin sohbet de etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, Orhan Demir ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(ÇAĞ-Y)



08.08.2017 13:11:07 TSI

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