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Çöp yakma tesisi imar programına alındı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de katı atıkların düzenli depolamasında alternatif proje geliştirilinceye kadar, bir ara formül üretildi ve çöp yakma tesisi gündeme geldi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için 'çöp yakma projesini' hayata geçireceklerini belirtti. Çamköyü mahallesi sınırları içinde kurulacak olan çöp yakma tesisi alanı 5 yıllık imar planı programına alınıyor.

Çamköy mahallesinde belediyenin şantiye sınırları içinde kurulması planlanan çöp yakma tesisi Meclisin gündemine geldi. Meclise sunulan önerge ile çöp yakma tesis alanının 5 yıllık imar planı programına alınması istendi. Konu, Meclisin 10 Ağustos tarihinde yapacağı ikinci birleşiminde karara bağlanacak.

Çöp yakma tesisi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş katı atıkların düzenli depolanmasında alternatif proje geliştireceklerini, ancak sistem geliştirilene kadar ara formül olarak çök yakma projesi ürettiklerini ifade etti. Başkan Mehmet Keleş, çöp yakma sistemi için fizibilite çalışmalarının tamamlandığı ve güz dönemine kadar temelinin atılacağını vurguladı. Çöplerin vahşi depolama ile biriktirilmesinin çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz olacağını işaret eden Başkan Mehmet Keleş, ' Şu anda Düzce il genelinde katı atıklara yönelik sorun yaşanmaktadır. Çöplerin vahşi depolanma yöntemi sağlıklı değildir. Bunun için çöplerin yakılması gerekiyor. Düzce belediyesi olarak çöp yakma tesisinin kurulması için çalışmalarımızı, görüşmelerimizi tamamladık. Belediyemizin Çamköy mahallesinde bulunan şantiye alanı içinde tesisi kuracağız. Güz dönemine kadar temelini atmayı planlıyoruz' dedi.

(TT-AY)



08.08.2017 13:11:17 TSI

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