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Kadir Badur başkan vekili oldu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in iki haftalık tatile ayrılması ile birlikte Meclis Üyesi Kadir Badur Başkan Vekili oldu.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in iki haftalık tatile ayrılması ile birlikte başkanlık makamına Meclis Üyesi Kadir Badur vekalet edecek. Resmi Başkan Vekili Salih Keskinli'nin de izinli olması nedeniyle Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in makamı iki hafta boyunca Meclis Üyesi Kadir Badur'a emanet olacak.

(TT-AY)



08.08.2017 13:11:41 TSI

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