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Çolak İsmail Atay ismi onaylandı



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi, Ağustos ayı birinci birleşimini Başkan Vekili Kadir Badur başkanlığında yaptı. 12 gündem maddesi ile toplanan Meclis'te kalıcı konutlar 7'inci bölgede yapılan stadyumun adı Çolak İsmail Atay olarak onaylandı.

Başkan Vekili Kadir Badur başkanlığında yapılan Meclis toplantısında imar planı tadilat talepleri ile imar planı değişikliğine ilişkin maddeler İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemde bulunan asfalt ve kaldırım katılım payının belirlenmesine ilişkin konu da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Nisan ayından bu yana Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevini yürüten Meclis üyesi Nihal Aydın, komisyon çalışmalarına zaman ayıramama gerekçesi ile Meclise istifasını sundu. Aydın'ın istifası Mecliste oybirliği ile kabul edildi. Komisyon üye seçimi için açık oylama yapıldı ve Meclis üyesi Selahattin Sert, Nihal Aydın'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine seçildi.

(TT-AY)



08.08.2017 13:12:16 TSI

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