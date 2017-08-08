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Vali Güvençer konuklarını ağırladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer eczacıları ve fizyoterapistleri makamında ağırladı.

Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtulmuş ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Eczacılar Odası Başkanı Kurtulmuş ziyaret sırasında Vali Mustafa Hakan Güvençer'e kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek eczacıların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları ileterek çözümünde yardımcı olunmasını istedi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Kurtulmuş ve yönetimine teşekkür ederek yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorunlarının çözümünde yardımcı olacağını söyledi.



Fizyoterapistler Derneğinin ziyareti

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkan Yardımcısı İlknur Olça Erden, Manisa İl Temsilcisi Ersin Dağ ve yönetimi de Vali Güvençer'i makamında ziyaret etti.

Erden, hazırladıkları projeleri tanıtmak ve Vali Güvençer'i etkinliklerine davet etmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür etti.

Vali Güvençer de faydalı gördükleri projelerin yanında olduklarını ifade ederek düzenledikleri etkinliklere programının uygun olması halinde katılacağını söyledi.

(SC-Y)



08.08.2017 13:14:56 TSI

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