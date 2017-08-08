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Başkan Köşker, esnaf turuyla güne başlıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, mesaisine esnaf ziyaretleriyle başlıyor.

Yoğun belediye çalışmaları ve ziyaretçi trafiğine rağmen güne esnaf ziyaretleri yaparak başlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, vatandaşlarla da sohbet ediyor. Devam eden projeler ve sürdürülen belediye hizmetleri hakkında da esnafları bilgilendiren Başkan Köşker, vatandaşların ve esnafların görüş, öneri, şikayetlerini de dinliyor. Başkan Köşker ziyaretleri esnasında vatandaşlarla ve esnaflarla da bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(GY-Y)



08.08.2017 13:15:35 TSI

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