YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Finikeli başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Finikeli başarılı öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Finike ilçesinde Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nda dereceye giren 12 öğrenci ve aileleri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Finike Belediyesi ve Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ortaklaşa düzenlenen programa Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Saroğlu, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Serkan Adalı ile dereceye giren öğrenciler Mehmet Ali Er, Burak Bostanoğlu, Hakan Savaş, Alperen Turhan, Mehmet Eren Keser, Uygar Akkoca, Osman Berke Özbek, Halil Tüfekçi, Fatma Zehra Ağar, Süeda Çatıkkaş, Zeynep İpek Çökük, Azime Pehlivanoğlu ve aileleri katıldı.

Başarılı öğrencilere Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen plaketin ardından Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da öğrencileri çeyrek altın ile ödüllendirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.08.2017 13:16:11 TSI

NNNN

