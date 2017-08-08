YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AGÜ'ye, doktora bursu başvuruları başladı

AGÜ'ye, doktora bursu başvuruları başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - YÖK'ün "100 / 2000 Doktora Bursları Projesi kapsamında 10 farklı öncelikli alanda 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere bursiyer öğrenci alımı için başvurular başladı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi'ne (AGÜ) 10 farklı öncelikli alanda 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere bursiyer öğrenci alımı için başvuruları başladı.

YÖK tarafından, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedefleri arasında "Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması" kapsamında başlatılan projede AGÜ toplamda 86 adet doktora bursiyerini destekleme imkanı yakaladı.

Bu program kapsamında doktora öğrencilerine 4-5 yıl için 12 ay boyunca (karşılıksız) ayda 1800 TL burs verilecek. Bu bursu alan öğrenciler TÜBİTAK projelerinde de bursiyer olarak yer alıp, toplam burs miktarlarını 2 bin 500TL'ye kadar çıkarabilme imkanına sahip olacaklar.

Ayrıca, başarılı öğrenciler için AGÜ tarafından konaklama imkanı da sağlanabilecek. YÖK'ün 100 / 2000 Doktora Bursları Programı kapsamında aşağıdaki öncelikli alanlarda belirtilen doktora programlarının boş ve kullanılabilir kontenjanlarına başvurular 28 Ağustos tarihi, mesai bitimine kadar AGÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün ilgili web sayfasında http://fbe.agu.edu.tr/ devam ediyor.

(SK)



08.08.2017 13:18:20 TSI

NNNN

