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TÜFAD'dan örnek davranış



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kırklareli Şubesi, örnek bir davranışta bulunarak, ihtiyaç sahibi bir aile için tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kırklareli Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesini ziyaret ederek ihtiyaç sahibi bir aileye verilmek üzere tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

TÜFAD Kırklareli Derneği Başkanı Baki Koçer, "Kırklareli Sakatlar Derneği Ercan Dinkler'i makamında ziyaretimizle ihtiyaç sahibi bir aileye tekerlekli sandalye ihtiyacını giderdik ve hayırlısıyla teslim ettik" açıklamasında bulundu.

(HLD-ÖK-Y)



08.08.2017 13:19:59 TSI

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