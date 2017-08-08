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Burhaniye'de destekleme ve yetiştirme kursları başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi'nde düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ilgi gördü. 8 öğretmenin görev aldığı kurslara 200 dolayında öğrenci katılıyor.

Burhaniye Anadolu Lisesi'nde, Eylül ayına kadar devam edecek olan destekleme ve yetiştirme kursları, 200 öğrenciye bilgilerini artırma şansı sağladı. Burhaniye Anadolu Lisesinde, öğrencilere ve mezun kursiyerlere yönelik açılan 2017 yaz dönemi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe ve Felsefe dersleri destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor. Kurslarda görev alan öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Bayram Eroğlu, kursların çok yararlı olduğunu söyledi. Müdür Eroğlu, kursların Eylül ayına kadar devam edeceğini kaydetti.

(FT)



08.08.2017 13:20:01 TSI

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