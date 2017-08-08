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Burhaniye'de belediye asfalt yol yapımına başladı

08 Ağustos 2017 Salı, 13:19
Burhaniye'de belediye asfalt yol yapımına başladı
Burhaniye'de belediye asfalt yol yapımına başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye bu güne kadar 250 bin metre kare kilit parke döşerken, şimdi de asfalt yapımına başladı. Bahçelievler Mahallesi 2772. Caddede başlayan asfalt yol çalışmaları kapsamında eskiyen asfaltın sökümüne başlandı.
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Burhaniye Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında her geçen gün bozuk ve bakımsız olan yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Parke taş yolların yanı sıra asfalt yollarda da düzenleme işlerine başlayan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, son olarak Burhaniye'nin en büyük mahallelerinden olan Bahçelievler Mahallesi 2772. Caddede asfalt yol yapımı çalışmalarına başladı. Eski ve bozuk olan mevcut yolun sökümünü yapan ekipler, söküm işinin ardından asfalt serimine geçecek. Burhaniye'de parke taş yol yapımı konusunda geniş bir ağa ulaştıklarını belirten Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Asfalt yol yapım çalışmalarımıza da başladık. İlk olarak Bahçelievler mahallesinin önemli bir yolu olan 2772. Caddede çalışmalarımızı yapacağız. Burhaniye'de bozuk ve bakımsız yol kalmayacak. Ekiplerimiz belirli bir plan dahilinde yolların yapımına devam ediyor. Sürekli gündeme gelen Karınca Deresi Seddesinde ağır tonajlı kamyonların kullandığı yolda sathi kaplama çalışmalarımızı bitirdik. Asfalt yollarımızda da teknik ekibimizin ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda sorumluluk alanımızda olan tüm bozuk yollar yapılacak" dedi.
(FT)

08.08.2017 13:21:50 TSI
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