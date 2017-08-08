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Gümüşhane merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

- 13 kişi gözaltına alındı



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan şahısların Gümüşhane, İzmir, Gaziantep, Konya, Sivas, Aydın, Şırnak, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Trabzon illerinde bulunduğunu tespit etti.

Gümüşhane merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Sivas, Aydın, Şırnak, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda Ö.A, A.A.U, H.Y, E.K, Z.Y, B.T, A.G, C.Ç, O.A, İ.D, C.K, B.K ve K.D isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

(RE-ÖS-BA-Y)



08.08.2017 13:24:39 TSI

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