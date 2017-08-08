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Şehit polis için Mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Muhammet Onur Demir için memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 Ağustos 2015 tarihinde Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin güvenlik güçlerinin girişini engellemek için kazdığı hendekleri kapatmak için yapılan operasyonda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit olan polis memuru Muhammet Onur Demir için şehit oluşunun 2'inci yılı nedeniyle ailesi tarafından Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa katılanlara gül suyu ve şeker ikram edildi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi.

Mevlit programına İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, kurum amirleri, şehidin meslektaşları, şehidin babası Sefer Demir ve kardeşleri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

(AK-UY-Y)



08.08.2017 13:25:04 TSI

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