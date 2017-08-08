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Erken yaşta evlilikle mücadele Ağrı'dan başlayacak



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi ile mücadelede Ağrı'yı pilot il seçti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ağrı ziyaretinde kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi ile ilgili bir çalışma başlatacaklarını belirtmiş ve bunun için bakanlık bürokratlarına talimat vermişti. Bakanlık tarafından görevlendirilen Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, beraberindeki heyetle Ağrı'ya gelerek Vali Süleyman Elban'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Erken yaşta evlilikle mücadelede için pilot il olarak seçilen Ağrı'daki durumun ele alındığı görüşme sonrası çalışmaların startı verildi.

(AG-AA-Y)



08.08.2017 13:29:20 TSI

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