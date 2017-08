YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit aileleri ve gaziler piknikte bir araya geldi

Şehit aileleri ve gaziler piknikte bir araya geldi



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı tarafından düzenlenen organizasyonda, şehit aileleri ve gaziler piknikte bir araya geldiler.

Yaklaşık 150 kişinin katılım sağladığı piknik, Yunus Emre Saklıbahçe'de düzenlendi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği piknik sonrası konuşan Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik, duygusal bir konuşma yaptı. Şehitlerin ve gazilerin vatanın her karışını kanlarıyla suladıklarını belirten Başkan Biricik, "Burada sizlerle anılarınızı, acılarınızı, özlemlerinizi paylaşmak ve geçmişimizin kutlu sayfalarındaki aziz şehitlerimizi yâd edmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bir hilal uğruna toprağa düşen kahramanlarımızın manevi hatıraları gönlümüzde yer almaktadır. Minnetle, niyazla, duayla andığımız şehitlerimizin her biri bizim kutup yıldızımız, inanç ve ilham kaynağımız olmuşlardır. Onlar; devletimizin milletimizin alnı açık, başı dik, yüreği sevgi dolu fedakâr, cefakâr neferleridir. Milletimizin en ihtiyaç duyduğu zamanda fani bedenlerini vatanın birliği ve selameti uğruna feda etmekten bir an olsun kaçınmamışlardır. Ölüm karşında dik duruşlarını ve cesaret yüklü tavırlarını hiç bozmamışlardır. Şahadet pınarından kana kana içmek uğruna kendilerini Türk milletinin varlığına armağan etmekten çekinmemişlerdir. Şehitlerimiz, milletimizin bekası için bedel ödemekten kaçmamış, canlarından gözlerini kırpmadan vazgeçmeyi tereddütsüz kabul etmişlerdir. Şehitlerimiz; zulümle ayakta durmaya çalışanlara, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozarak bizi bölmek isteyenlere, bölünmeye çanak tutanlara ve milli değerlerimize kem gözle bakanlara damarlarındaki asil kandan aldıkları kuvvetle haddini bildirmişlerdir. Yolları yolumuz, anıları rehberimizdir. Allah hepsinden razı olsun" dedi.



"Şehitlerimiz boşuna toprak olmadı"

Türkiye'nin asla bölünemeyeceğini dile getiren Başkan Biricik, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi;

"Biz ülkücü camia olarak ideallerimizi, sesimizi, sözümüzü ve her şeyimizi Türk milletinin birliğini, ebediyete kadar varlığını ve bağımsızlığını sağlamak üzerine şekillendirmekteyiz. Birliğin, bütünlüğün teminatı olmak için geçmişte nasıl şehitlerimiz gazilerimiz bedel ödemekte gözünü budaktan sakınmadılarsa, bugün ve yarın da ne pahasına olursa olsun bizde öyle olacağız. Türklüğün ve İslam'ın yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Dün bölücü ve yıkıcı ideolojiye set çekmiş, fani bedenlerini bent yapmış şehit ve gazilerimiz gibi yine aynısını yapmaya çabalayacağız. Şehitlerimiz boşuna toprak olmadı. Ecdadımız, 'Ya Allah, Ya Bismillah' diyerek boşuna cenk meydanlarında kanını dökmedi. Bu vatan; ucuz pazarlıklarla, bağışlarla, lütuflarla ve müzakere masalarıyla kurulmadı; bu yollarla da asla bölünmeyecektir. Çünkü bizler cepheye askerlerimizi; yiğit yiğit gönderir, şehit şehit karşılarız. Bayrak bayrak gönderir, toprak toprak karşılarız. Vatan vatan gönderir, kahraman kahraman karşılarız. Haydi git. Yiğit ol, şehit ol, bayrak ol, toprak ol, vatan ol, kahraman ol, Allah'a emanet ol diyerek gönderen bir ecdadın torunlarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin varlığı ve devamlılığı için Hakk'a ulaşan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun."

