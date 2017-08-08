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Vali Elban, İran sınırında incelemede bulundu



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Süleyman Elban, İran ile Türkiye arasında sınırda yapımına başlanan güvenlik duvarı inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin ile birlikte sınır bölgesine giden Vali Elban, Milli Savunma Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan Ağrı Sınırındaki Güvenlik duvarı inşaatını inceledi.

Güvenlik duvarı ile ilgili yetkililerden bilgi alan Elban, 4. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek yedi.

(AG-AA-Y)



08.08.2017 13:33:07 TSI

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