Şanlıurfa'da bin 500 genç belediyenin kurslarında yüzme öğrendi



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesinin Şanlıurfa'ya kazandırdığı 13 havuz sayesinde gençler artık sulama kanallarına gitmek yerine güvenli bir şekilde yüzmenin tadını çıkartıyor. Can kurtaranların ve eğitmenlerin görev yaptığı havuzlarda bu yıl yüzmeyi öğrenen genç sayısı bin 500'ü aştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yüzme talebini karşılamak için 13 ilçede yaptığı havuzlarla hizmet veriyor. 5 yıldız konforundaki tüm havuzlarında can kurtaran ve eğitmen bulunduran Büyükşehir Belediyesi, hijyene de gerekli özeni göstererek bu alandaki büyük bir eksikliği giderdi. Sabah saatlerinde eğitim, öğleden sonraki saatlerde ise yüzmeye açık olan tüm havuzlara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kent merkezinde Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye merkez ilçelerinin en işlek noktalarına kazandırdığı yüzme havuzları ile halkın sıcaklardaki ilk adresi haline gelen havuzlar, aynı zamanda yüzme sporunda başarılı sporcular da yetiştiriyor.

Haydi gençler havuza

Kent merkezindeki temasları kapsamında Beykapısı bölgesindeki yüzme havuzuna giderek kurslar hakkında bilgiler alan Başkan Nihat Çiftçi, amaçlarının tüm Şanlıurfa gençliğine yüzmeyi öğretmek olduğunu söyledi. Çocuklarını havuza getiren ailelerle de sohbet eden Başkan Çiftçi, "Beykapısı havuzumuza kayıtlı 360 çocuğumuz var. Özellikle sabahları 4 seans şeklinde uzman hocalarımız ve can kurtaranlarımız nezdinde eğitimler veriliyor. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte yüzme havuzlarımıza gelmeleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete açılan havuzlarımızda bin 400 öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor. Hedefimiz bu sayıyı daha da artırmaktır. Bir çok çocuğumuza, gencimize ve ailelerine ulaşmayı sağlamayı planlıyoruz. Her yıl daha fazla gence ve daha fazla aileye erişim, ulaşım, sporun güzelliğini, disiplini, kuralını, zevkini, coşkusunu ve feyzini vermeliyiz" dedi.

Şehir merkezine iki havuz daha yapılıyor

Gençlere bir de müjdeli haber veren Başkan Çiftçi, Haliliye sınırları içerisinde iki yüzme havuzunun daha yapılması için inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Başkan Çiftçi, "Havuz yapımında ek olarak iki yeni havuz daha yapıyoruz. Haliliye ilçemizde iki kapalı yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Onların tamamlanmasının ardından tekrar planlamalar başlayacaktır. Sürekli bir artış içerisinde olacağız. Şanlıurfa gençliğine Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak destek veriyoruz, katkı veriyoruz, kucaklıyor, eğitiyor ve tüm branşlarda sporla buluşturuyoruz. Sosyal sorumluluk gereği kadrolarımız elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

08.08.2017 13:33:25 TSI

