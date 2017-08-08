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Diyarbakır'da kaldırım ve refüjler ağaçlandırılıyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Yol, kaldırım ve refüj çalışmalarının tamamlandığı bulvar ve caddelerde yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Musa Anter Bulvarı'nın 2inci etabına 285 ağaç dikiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol, kaldırım ve peyzaj düzenlenmesi tamamlanan bulvar ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Kayapınar ilçesi Musa Anter Bulvarı'nın 800 metre uzunluğundaki 2'nci etabında refüj ve kaldırımlarına 75 adet çınar, 110 adet dut ve 100 zakkum ağacı dikiliyor. 50 dut ağacının dikimiyle başlanan ağaçlandırma çalışmaları, bu hafta sonu tamamlanacak.



Kırmızı toprak serilecek

Ağaçlandırma işleminde ilk etapta orta refüje kırmızı toprak serildi. Açılan çukurlara ağaçların daha sağlıklı bir şekilde yeşermesi ve toprağın kalitesinin artırılması için ponza taşı döküldü. Bu işlemden sonra saksı içinde bekletilen ağaçların dikim işlemi, kuruyan yaprak ve dallarının budanmasının ardından gerçekleştirildi. Görünümün daha estetik ve simetrik olması için refüj genişliği metrelerle hesaplanarak dikilen ağaçlara açılan çanaklardan can suyu verildi. Ağaç dikiminin tamamlanmasının ardından refüje tekrar kırmızı toprak serilecek, ağaçların daha sağlıklı büyümesi için harmanlama ve toprak tesviyesi yapılacak.



Ağaçlar damlama sistemiyle sulanacak

Ağaç dikimine paralel olarak kaldırımlardaki sulama tesisatı çalışmasını tamamlayan ekipler, refüjlerde ise sulama sistemi çalışmalarını sürdürüyor. Su tesisatlarının tamamlanmasıyla birlikte refüj ve kaldırımlarda yer alan ağaçlar, damlama sistemiyle sulanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belirlediği program dahilinde yol, refüj ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı alanlarda ağaçlandırma ve yeşillendirme işlemleri belirli aralıklarla devam edecek.

(İHA-MP-Y)



08.08.2017 13:39:44 TSI

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