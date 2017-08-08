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Vali Ustaoğlun'dan '8 Ağustos' mesajı

08 Ağustos 2017 Salı, 13:37
Vali Ustaoğlun'dan '8 Ağustos' mesajı
Vali Ustaoğlun'dan '8 Ağustos' mesajı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali ve Başkan Vekili Ustaoğlu, yayımladı mesajında, vatanın bütünlüğünün elbette ki şehitlerin fedakârlığı ile eş değer olduğunu söyledi. Ustaoğlu, "Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 101'inci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis'imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşının ve 15 Temmuz gecesinin kahraman şehitleri ile bugüne kadar ülkemizin bekası için, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşmüş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Siz değerli halkımızın tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor, bütün hemşehrilerimizi kurtuluş programına davet ediyorum" dedi.
(VO-MSA-Y)

08.08.2017 13:40:06 TSI
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