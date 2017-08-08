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Vali Ustaoğlu'ndan milli sporculara ödül



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, çeşitli branşlarda Bitlis'i ve Türkiye'yi temsil eden milli sporculara ödüllerini verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, il genel meclisi toplantısına katıldı. Vali Ustaoğlu, çeşitli branşlarda Bitlis başta olmak üzere Türkiye'ye madalyalar kazandıran milli sporculara da ödüllerini takdim etti. Ustaoğlu, "İl Genel Meclisimiz, bizleri gururlandıran, göğsümüzü kabartan sporcu kardeşlerimizin başarısına katkı olması amacıyla ödül vermek istemişler. Sizlere vereceğimiz destekler her geçen gün biraz daha artacak. Bunun sözünü verebilirim. Sizlerin hem taşıdığı üniforma hem temsil ettiğiniz misyon bizim için, ülkemiz için çok çok önemli. Ülkemizin bayrağını dalgalandırarak oralarda göstermiş olduğunuz başarı her açıdan takdire şayandır" dedi.

(VO-MSA-Y)



08.08.2017 13:42:25 TSI

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