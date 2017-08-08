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Kuzey Ege havzası "Taşkın Yönetim Planı" toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Savaştepe ilçelerinin yer aldığı Kuzey Ege havzasında taşkınların önlenmesi için yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü "Taşkın Yönetim Planı" toplantısı BASKİ Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

BASKİ Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, Genel Müdür Yardımcıları Hamdi Dereyurt, Ali Seyfi Büyükgöncü ve ilgili Daire Başkanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Maruf Aras ile birlikte uzman, şube müdürü ve mühendisleri, uzman firma sorumlu ve mühendisleri katıldı. BASKİ Genel Müdürü Bayram toplantı açış konuşmasından sonra, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Maruf Aras çalışmaların amacı ve tarafları hakkında bilgi verdi. Toplantıda uzman firma yetkilisi Nedret Gürel Ünel tarafından taşkınların havza bazında bir bütün olarak ele alınması, taşkın riski ön değerlendirmesi yapılarak taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları hazırlanması, taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların planlaması ve yönlendirmesi İle iş kapsamında yapılacak ve yapılması gerekli çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantı sunumdan sonra proje ile ilgili karşılıklı görüşlerin belirtildiği, soruların cevaplandırıldığı toplantı, kurumlar arasında işbirliği ve görev paylaşımı yapılmasına ilişkin kararlarla sonlandırıldı.

(OF-MŞ)



08.08.2017 13:43:52 TSI

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