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Çermik'in grup mahalle yollarında çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kentte yürüttüğü asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile ulaşım sorununu önemli ölçüde ortadan kaldıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinin kırsal grup mahalle yollarında yol genişletme, alt temel ve temel çalışmalarını tamamladı. Ekipler, 102 kilometrelik 5 ayrı grup mahalle yolunda 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışmasına başladı.

Kent genelinde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahalle yollarında bin 300 kilometre hedefiyle başlattığı asfalt sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Çermik ilçesinin kırsal mahallelerinde 102 kilometre asfalt sathi kaplama hedefiyle çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve grup mahalle yollarındaki sanat yapıları, yarma, yol genişletme, alt temel ve temel çalışmalarını tamamladı. Ekipler, mahalle ve grup mahalle yollarında 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması yürütmeye başlayacak.



Alt temel ve temel çalışmaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 25,2 kilometre uzunluğundaki Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, 15,4 kilometre uzunluğundaki Dalıkaya, Başdönmez, Bircemal, 20,1 kilometre uzunluğundaki Yaylacık, Üçevler, Harebe, Güzel, Bayat, 28 kilometre uzunluğundaki Baykal, Sarıca, Alabuğday, 13,4 kilometre uzunluğundaki Bayat, Dilekpınar, Çukurelma grup mahalle yollarında sanat yapıları, yol genişletme, alt temel ve temel çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Yaylacık, Üçevler, Harebe, Güzel, Bayat ile Bayat, Dilekpınar, Çukurelma grup mahalle yolunda 5 adet menfez yaptı.



Asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı

İlçedeki 5 ayrı grup mahalle yolundaki alt yapı çalışmalarının ardından ekipler, 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmasına başladı. Ekipler, 102 kilometrelik grup mahalle yollarındaki çalışmaları önümüzdeki haftalarda tamamlayacak.

(İHA-MP-Y)



08.08.2017 13:44:35 TSI

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