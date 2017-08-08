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Kdz. Ereğli Seyir Terasına kavuşuyor

08 Ağustos 2017 Salı, 13:50
Kdz. Ereğli Seyir Terasına kavuşuyor
Kdz. Ereğli Seyir Terasına kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından Sarıkorkmaz mahallesine yapılan Seyir Terası çalışmalarında sona gelindi.
Sarıkorkmaz mahallesinde 18 dönüm alana yeni bir piknik alanı, yürüyüş yolu ve Kdz. Ereğli'nin kuşbakışı görüntüsüne sahip seyir terasının yapımında son aşamaya geldiklerini belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bünyesinde, çocuk parkı, piknik masaları, spor aletleri, yürüyüş yolunun da olacağı yeni yaşam alanına Kdz. Ereğli'yi kuşbakışı görüntüsüne sahip bir de seyir terası inşa ettiklerini söyledi. Uysal konuşmasında, "18 dönüm alan içerisindeki çamlık ağaçlarının içerisindeki bu yeni yaşam alanı projemizde son aşamaya geldik. Seyir terasımız Kdz. Ereğli'ye kuşbakışı bir görünüme sahip. Yürüyüş yollarıyla da yeni piknik alanımız Sarıkorkmaz mahallemize ve Kdz. Ereğli'mize çok yakışacak" dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, proje kapsamında alanda çalışmalarını sürdürüyor.
(VK-SÖ-Y)

08.08.2017 13:52:21 TSI
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