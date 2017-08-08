YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Barış Parkı yenileniyor

Barış Parkı yenileniyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı, suni gölet olarak da bilinen Barış Parkında yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonrası Barış Parkı, yeni bir görünüme kavuşturulacak ve modern bir şekilde Edirnelilere hizmet verecek.

Yaşanan su kaybı yeni projeyle önlenerek, suyun koku yapmasına da engel olunacak. Edirnelilerin nefes alacağı alanlardan biri olan Barış Parkı'nın, vatandaşlardan gelen talepler ve zamanla yaşanan sorunlar üzerine belediye tarafından yenilenme çalışmalarına başlandı. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Gürkan'ın talimatı üzerine yeni bir proje geliştirdi.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak havuz suyu boşaltıldı. Havuz tabanını yenilenerek, UV ışınlarına dayanıklı mavi renk mebran ile izolasyonunun yapılacağını belirten yetkililer, "Böylelikle su kaybı önlenecek ve özellikle yaz aylarında yaşanan kötü kokunun da önüne geçilmiş olacak" dedi.

Havuzun 10 bin metreküp su aldığını söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mevcut yürüyüş parkurunun da yenileceğini belirtti.



"23 bin metrekare alanıyla hizmet verecek"

Gürkan, 3 metre genişliğinde 900 metre uzunluğunda özel kauçuk maddeden yürüyüş yolu yapılacağını söyledi. Gürkan, "Söz konusu projeyle yeni çocuk grupları, yeni spor aletleri kurulacak. Piknik masaları yenilenerek, modern görünümlü kamelyalar hizmete sunulacak. Yeni peyzaj çalışması ile Edirnelilerin gönül rahatlığıyla dinlenebileceği alanlar yaratılacak, eskiye oranla daha kullanışlı bir hale getirilecek. Yeniden düzenlenecek olan Barış Parkı 23 bin metre kare alanıyla Edirnelilere hizmet verecek" dedi.

(AC-MEF-Y)



08.08.2017 13:58:37 TSI

NNNN

