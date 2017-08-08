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TESKİ'den su patlağı açıklaması

08 Ağustos 2017 Salı, 13:58
TESKİ'den su patlağı açıklaması
TESKİ'den su patlağı açıklaması

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da altyapı çalışmaları sırasında, isal hattına zarar verilmesi ile Tekirdağ'ın sokakları dereye dönüştü. Bunun üzerine Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında açıklama yapıldı.
TESKİ'den yapılan açıklamada, "Süleymanpaşa İlçesinde TREDAŞ ekiplerinin yaptığı altyapı kazı çalışmaları sırasında Zafer Mahallesi Kumluk Bayırı sokakta bulunan içme suyu ana isale hattına zarar verilmiştir. Tedbirsiz yapılan çalışma sonucunda ana isale hattından taşan su boşa akmıştır ve TESKİ abonelerine geçici bir süre su verilememiştir. Meydana gelen içme suyu ana isale hattı arızası sonucu ekiplerimizce tutanak tutulmuştur ve konu hakkındaki gerekli yasal prosedürler takip edilecektir. TESKİ ekipleri arızaya anında müdahale ederek gerekli çalışmayı yapmıştır. Arıza sonucu yollara akan suyun sokaklardan temizleme çalışmaları da ilçe belediyesinin desteği ile gerçekleştirilecektir. Altyapı çalışması yapan kuruluşların TESKİ'nin ilgili birimleri ile koordinasyon halinde olması, oluşabilecek problemleri engellemek adına oldukça önem taşımaktadır. Aksi halde yaşanan olumsuzluklardan kendileri sorumlu tutulacaklardır. TESKİ Genel Müdürlüğü mevcut içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına verilen zararlardan dolayı her türlü yasal hakkını kullanacaktır" denildi.
(HLD-MEF-Y)

08.08.2017 13:59:46 TSI
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