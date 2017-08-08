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Vali Azizoğlu, başarılı sporcuları ödüllendirdi

08 Ağustos 2017 Salı, 13:58
Vali Azizoğlu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Vali Azizoğlu, başarılı sporcuları ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, çeşitli branşlar da dereceye giren Cengizhan Dönmez, Volkan Kardeşler, İbrahim Çiftçi ve Sebahattin İçyar ile birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.
Vali Azizoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, elde edilen başarıların son derece önemli olduğunu ifade ederek, sporcuları tebrik etti. Alınan başarılar Türk'ün gücünü herkese gösterdiğini belirten Vali Seyfettin Azizoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Volkan Kardeşler, Samsun'da düzenlenen 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Oyunları'nda karate branşında bronz madalya, Cengizhan Dönmez ise Almanya- Berlin'de yapılan Avrupa Kupası'nda Judoda üçüncü oldu. Yine Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda İbrahim Çiftçi bronz madalya, Sebahattin İçyar ise Romanya'da düzenlenen boks şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olarak göğsümüzü kabarttı. Kendilerini ve antrenörlerini bizlere bu gururu yaşattıkları için bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."
Vali Azizoğlu, konuşmasının ardından başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.
(ÖB-ÖB-Y)

08.08.2017 13:59:47 TSI
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