Karayollarındaki köprülerde bakım onarım çalışması
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki illerde karayollarında bulunan bağlantı köprülerinde bakım onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.
Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce Kütahya'nın Hisarcık ilçesini Emet ilçesine bağlayan Koca Köprü üzerindeki demir korkuluklarda tamir ve boya çalışması başlatıldı.
Yetkililer, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki illerde karayollarında bulunan tüm köprülerin kaza sonucu hasar gören demir korkuluklarının tamir edileceğini ve boyama çalışması yapılacağını belirttiler.(MA-EFE)
08.08.2017 14:01:26 TSI
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