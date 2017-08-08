Site sakinleri kentsel dönüşüm istiyor
(Fotoğraflı)
Halil Koyun
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Sümerevler Sitesi sakinleri, yaklaşık 40 yıldır oturdukları binalarının eskidiğini belirterek, kentsel dönüşüm kapsamında binalarının yıkılmasını ve yeniden inşa edilmesini istedi.
Süleyman Şah Mahallesinde 1970'li yıllarda inşasına başlanan 5 blok 80 daireden oluşan Sümerevler Sitesi sakinleri, olası deprem ihtimaline karşın, binalarının çok eski ve dayanıksız olduğunu hem kendileri hem de çocukları için endişelendiklerini kaydediyor.
Kentsel dönüşüm kapsamında ilgili inşaat firmaları veya belediyelerden bu konuda destek bekleyen site sakinlerinden Ali Çayır,
bu binanın ciddi anlamda kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi. Çayır, "Kahramanmaraş'ın göbeğinde olmasına rağmen bir türlü kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmiyor. Oysa bura gerçekten kentsel dönüşüme gitmesi gereken bir alan" dedi.
(HLL-Y)
08.08.2017 14:03:25 TSI
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