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Mollafenari'de hizmet seferberliği



(Fotoğraflı)



Bülent Değirmen

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan Mollafenari Mahallesi'nde zemin kaplamadan yol genişletmeye, asfaltlamadan merdiven inşaatlarına kadar birçok konuda çalışma yürüterek bölge sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan ve coğrafi yapısı sebebiyle araç hatta yaya ulaşımının dahi sıkıntılı olduğu Mollafenari Mahallesi'nde ulaşımın rahatlaması için hizmet seferberliği başlattı. 4 farklı noktada yürütülen çalışmalar çerçevesinde 7 sokakta yollar genişletildi. 23 sokakta zemin kaplama çalışmaları yapıldı. Birçok sokak ve cadde de asfalt kaplama ve asfalt yama çalışmaları başlatıldı. Yol yapımına uygun olmayan bölgelere merdivenler inşa edilirken, mevcut merdivenlerin zemini de kış aylarında vatandaşların kayıp düşmemesi için taraklı mozaik ile kaplanıyor. Ayrıca uçurum kenarında yer alan cadde ve sokakların etrafındaki korkuluklar yenilenirken, toprak kayması riski bulunan noktalara ise perde ve taş duvar ile istinat duvarı örülüyor.

Mollafenari Mahallesi'ni baştan sona gezerek çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, " Mollafenari Mahallesi'nde 4 farklı noktada çalışmalar yürütüyoruz. Coğrafi şartlar sebebiyle bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı ulaşım konusunda oluyor. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında hayatlarını kolaylaştırmak adına yolların genişletilmesi, asfaltlanması ve merdivenlerin yenilenmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Mevcut merdivenleri vatandaşlarımızın kış aylarında kayıp düşmemesi adına taraklı mozaik ile kaplıyoruz. İki aracın zor geçtiği yollarda genişletme çalışmaları yürütüyor ve yaptığımız kamulaştırmalarla araçların rahat dönüş yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntı ve taleplerine kulak veriyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

(MŞ)



08.08.2017 14:04:40 TSI

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