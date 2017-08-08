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Anadolu Üniversitesi Bursa'da fay arama çalışmalarına katkı sağlıyor

- Çalışma sonucunda olası örtülü fayın olup olmadığı konusundaki belirsizlik büyük ölçüde giderilecek

- Fayın belirlenmesi durumunda Bursa kenti boyunca hangi doğrultuda ilerlediği araştırılmaya devam edilecek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü katkısı ile Bursa'da jeofizik araştırmalar başlatıldı.

Çalışmalar, Anadolu Üniversitesi-Nilüfer Belediyesi ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı firmalarından YERSİS-Yer Sistemleri Analiz Modelleme Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Şirketi iş birliğiyle yapılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından Aralık 1985 tarihli Bursa Vilayeti İçin Deprem Zararlarının Azaltılması ve Olağanüstü Hal Planlaması" raporunda 28 Şubat 1855 ve 11 Nisan 1855 Bursa depremleriyle ilişkili meydana gelen yapısal hasar ve arazi gözlem raporlarına dayalı olası fay haritalanmıştır. Bursa Ovasını yaklaşık Doğu-Batı yönlü doğrultuda geçen bu olası örtülü fayın ova içinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Anadolu Üniversitesi-Nilüfer Belediyesi ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı firmalarından YERSİS-Yer Sistemleri Analiz Modelleme Eğitim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. iş birliğiyle Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tarafından jeofizik araştırmalar başlatıldı. Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu, Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, Yrd. Doç. Dr. Emrah Pekkan, Arş. Gör. Sunay Mutlu, Arş. Gör. Resul Çömert ve Anadolu Üniversitesi Atölyeler Müdürlüğü Sorumlu Müdür Yardımcısı İbrahim Uğurlu ile 1 ay süreli çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalarda Türk Patent Enstitüsü tarafından patentli ve Anadolu Üniversitesi araştırma projesi kapsamında geliştirilen zemini tahrip etmeyen tam otomatik, 1.5 metre yükseklikten serbest bırakılan 500 kilogram ağırlık düşürmeli sismik enerji kaynağı kullanılacak. Çalışmayla birlikte örtülü fayın derine doğru görülmesi ve fayın boy resminin çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca çalışma kapsamında sismik çalışma planlanan 4 bin metrelik hat boyunca, bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik yansıma kesiti elde edilerek yorumlanacak. Çalışma sonucunda ise olası örtülü fayın olup olmadığı konusundaki belirsizliklerin büyük ölçüde giderilmesi ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi hedefleniyor. Fayın belirlenmesi durumunda Bursa kenti boyunca fayın hangi doğrultuda ilerlediği araştırılmaya devam edilecek.

(KA-MET-Y)



08.08.2017 14:05:30 TSI

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