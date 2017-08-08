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TOBB Meslek Lisesinde sona gelindi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak isteyen Aydın Odaları TOBB'den, Efeler İlçesi'nde 24 derslikli meslek lisesi yaptırma sözü almıştı. 2014 Ekim ayında okulun yapımı için TOBB, Aydın Valiliği ve Odalar arasında imzalanana protokolle startı verilen meslek lisesi 2017 yılı sonunda Milli Eğitime teslim edilecek.

Makine teknolojileri alanında öğrencilerini yetiştirecek meslek lisesinde, sürekli gelişmekte olan endüstriyel makine imalatı ve tasarımı dalında her türlü bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar Aydın Sanayisi'nin gelişmesine katkı sağlayacaklar.

Geçtiğimiz günlerde okul inşaatını ziyaret eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, meslek liselerinin organize sanayi bölgelerinde bulunmasının karşılıklı etkileşimi arttırarak hem istihdama hem de gelişmeye katkı sağladığını belirtti. Manisa OSB'de yer alan Özel Manisa MOSTEM Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin başarı hikayesinin her ile örnek olması gerektiğinin altını çizen Ülken, "Sanayinin gelişmesi demek o İlin topyekün değerinin artması demek. Tarımda, turizmde ne kadar önde olursanız olun bu gelişmişliği sanayinize taşıyamazsanız kendi yağında kavrulan küçük bir şehir olarak kalırsınız. 2018 yılında eğitim ve öğretime başlayacak Meslek Lisemizin Aydın Sanayisinin ara eleman ihtiyacına merhem olacağı kanaatindeyim. Temennim bu okulun yetmeyip ek binalarla büyüyerek daha çok nitelikli ara eleman yetiştirmesidir" dedi.

(MB-Y)



08.08.2017 14:05:57 TSI

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