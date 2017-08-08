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Çarşamba Ovası'nda şeftali üretimi artıyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba Ovası'nda Büyükşehir Belediyesinin şeftali üreticilerine verdiği anaç fidan desteği amacına ulaştı ve ilk ürün yüz güldürdü.

10 yıl önce ülkenin şeftali ihtiyacının yüzde 16'sını karşılayan ilçede eski anaçların yaşlanması, verimlerinin düşmesi ve bölgeye uyum sağlayamaz hale gelmeleri nedeniyle verim yok denecek kadar azaldı. Firmaların 20 bin adetten daha küçük sayıda fidan vermemesi, üreticilerle muhatap olmaması veya ellerinde kalmış kalitesi düşük fidanları satmaları gibi zorluklar yaşayan şeftali üreticileri, Samsun Büyükşehir Belediyesine müracaat etti.

Çiftçilerin laboratuvar ortamında doku kültürü ile yetiştirilmiş aşılı fidan talebini inceleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yalova'dan 25 bin adet 'Chef 677' fidanını satın alarak şeftali üreticilerine dağıttı. Hastalıklara karşı dayanıklı fidanlar aşılanıp Köseli, Yukarı Dikencik, Aşağı Dikencik, Durakbaşı, Hacılıçay'daki 3 bin 500 dekarlık arazilere dikildi. Getirtilen 25 bin adet yeni fidanları da teslim alan şeftali üreticileri, bunları da aşılayıp dikti. Mart ayından sonra da fidanların bulunduğu araziler, kapalı meyve bahçelerine dönüştürüldü.

Emeklerinin karşılığını alan şeftali üreticileri, ilk meyvelerini topladı. Yüksek verim ve kaliteyi yakalayan üreticiler, Yukarı Dikencik Mahallesi'nde tarla günü düzenledi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Şeftali Üreticileri Birliği üyeleri katıldı.

Tarla günü kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, üreticilere ilave olarak 20 bin anaç dağıtımı gerçekleştirdi. Şeftali üreticileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, daha sonra da meyve bahçeleri gezerek incelemelerde bulundu. Dekar başına 50 adet dikilecek yeni fidanlar, üretiminin bin dekarlık alanda daha yapılmasını sağlayacak. Daire Başkanlığı'nın üreticilere bugüne kadar verdiği toplam fide desteğinin maliyeti ise 150 bin TL.

Şeftali üreticileri ile buluşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, yeni fidanların bölge çiftçisine hayırlı olmasını temenni etti. Bölgede şeftali üretimini yaygınlaşıp artırmak istediklerinin altını çizen Arlı, "Getirtip dağıttığımız fidanlar şuan aşılanmış durumda. Dağıttığımız anaçlar da aşılanacak, ekim başı kasım sonu itibariyle toprakla buluşacak. Toplamda 50 bin kaliteli şeftali fidanını, dikmiş olacağız. Çarşamba'da şeftali anacı varlığının devamını sağlayarak çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden üreticiler ise bölgede tükenmek ürete olan şeftali üretiminin yeniden yaygınlaşacağını söyledi. Üretici İlyas Sezgin, "Ovamızda şeftali üretimi giderek tükeniyordu. Anaç fidan bulamıyor ve alamıyorduk. Çünkü firmalar büyük siparişlerle çalışıyorlar. Yani biz bin tane talep ettiğimizde yüzümüze dahi bakmıyorlardı. 'Büyük işlerle uğraşıyoruz' diyerek fidanı vermiyorlar veya çok zor temin ediyorduk. Dolayısıyla başarılı olamıyorduk. Eskisi gibi ağaç yetiştiremiyoruz. Masrafları ağır oluyor. Klasik anaçlar büyümüyordu. Dolayısıyla verim düşüktü. Destek için başvurmaktan başka çaremiz kalmamıştı. Şimdi ise Büyükşehir Belediyemiz sayesinde muhatap bulabiliyor ve istediğimizi alabiliyoruz. Bize ön ayak olup tarımın gelişmesine katkı sundular. Geçen yıl aşılanmış bin tane aldım. Bu fidanları getirdiğimizde çok dirençli olduklarını, hızlı yetiştiğini gördük. Şimdi kazancımız artacak. Kapalı sistem bahçelerimizi kurduk. İlk verimimizi de aldık. Artık ovamızda hem kalite hem de verim daha güzel olacak. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



08.08.2017 14:06:42 TSI

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