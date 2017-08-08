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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu

08 Ağustos 2017 Salı, 14:05
Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu
Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hızını alamayan bir otomobil bahçeye uçtu.
Kaza, Göztepe Mahallesi'nde bulunan Oluşum Sitesi yakınlarında yaşandı. İddialara göre hızını alamayan 26 PA 300 plakalı otomobil, bahçe duvarını aşarak binaya çarptı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilde yolcu olarak da bir kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bahçenin kaza saatinde boş olması adeta faciayı önledi. Bahçe içerisinde kalan otomobili gören vatandaşlar ise bir süre şaşkınlık yaşadı.
(MSY-Y)

08.08.2017 14:07:01 TSI
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