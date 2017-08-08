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Yiğitler kentsel dönüşümde uzlaşma görüşmeleri sürüyor



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yiğitler Mahallesi sakinlerine bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Yiğitler Mahallesi'nde hak sahipleri ile düzenlenen buluşmaların üçüncüsünde konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, dönüşümde fiziki mekanların yanında sosyal alanların da büyük paya sahip olacağını söyledi. Edebali, "Şehrimizi geleceğe hazırlarken çocuklarımızın ve gençlerimizin de sportif ve sosyal faaliyetlerden faydalanabilmesi için yeni mekanlar oluşturmamız gerekiyor. Şehirlerdeki en büyük tehlikelerin başında zararlı alışkanlıklar, madde bağımlılığı, gençlerin zamanını ve zihnini işgal eden sanal dünya geliyor. Gençleri hayata kazandırmamız için yalnızca nasihat yetmez, enerjilerini harcayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri fiziki mekanlara ihtiyaç var. Yiğitler Mahallesi'nde inşaatı süren Türkiye'nin en büyük spor kompleksi, kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle destekleyerek bölgeye ve şehrimize çok büyük artı değer katacak" dedi.

Yeni bir hayat

Plansız yapılaşmadan kaynaklanan meselelerin ilçenin büyük bölümünde olduğu gibi Yiğitler'de de etkisinin hissedildiğini işaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yiğitler Mahallesi'ndeki problemimiz plansız yapılaşmadan kaynaklanan yapı stoku. Plansız yapılaşma hayatın birçok alanını olumsuz etkiliyor. Yıldırım'da bugüne kadar süre gelen plansız yapılaşmayla oluşan problemli alanlardan dolayı sadece mekanlarımızda sıkıntı yaşamıyoruz. Birçok sosyo-kültürel sorununun yanında eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili eksikliklerimiz var. Bunların birçoğunun kaynağı şehrin plansız yapılaşma sonucu oluşan alanlar. Bir yerde çıkmaz, karanlık ve dar sokak ne kadar fazlaysa, suç unsurunun oluşması için çok uygun mekanlar oluşur. Karanlık alanlar azaldıkça, caddeler, bulvarlar genişledikçe suç azalır. Biz eğer şehrimizi geleceğe hazırlayabilirsek, sadece modern ve yeni mekanlara sahip olmayacağız. Yeni ve kaliteli bir hayata sahip olacağız. Şehirlerde fiziki alanların yanında ortak yaşanabilecek sosyal alanlara da ihtiyacımız var. Park alanlarına, pazar alanlarına, geniş yollara, otoparklara, bisiklet yollarına, ticari alanlara ihtiyacımız var. Bir mahallede yalnızca meskenlerin olması o bölgeyi tek başına yaşatmıyor. Mahallelerde ekonomik hayatın canlanabilmesi için ticari alanlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

(MŞ)



08.08.2017 14:09:13 TSI

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